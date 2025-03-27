Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в культурном центре «Зеленоград»

В комплексе городского хозяйства уточнили, что выставка пройдет с 11:00 до 17:00 в фойе культурного центра «Зеленоград» на Центральной площади. Всего на мероприятии будут 20 кошек и 3 собаки — все здоровы, привиты, социализированы и дружелюбны.
К примеру, гости смогут познакомиться с жизнерадостным щенком Барбадосом, активной и смелой собакой Юми, ласковой кошкой Чушкой, пушистой Дельтой и со многими другими питомцами.
Специалисты расскажут посетителям выставки об особенностях животных, а также поделятся советами по уходу. Тем, кто пока не готов завести питомца, предложат стать волонтерами приюта. На выставку также можно принести животным сухой корм, консервы, ошейники, миски, поводки и игрушки.
Горожане могут заочно познакомиться с питомцами благодаря печатным каталогам, в которых размещены их анкеты, телефоны приютов и адреса. Узнать подробную информацию можно на сайте ГБУ «Доринвест», а также в соцсетях учреждения.
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