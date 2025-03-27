Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в культурном центре «Зеленоград»

В комплексе городского хозяйства уточнили, что выставка пройдет с 11:00 до 17:00 в фойе культурного центра «Зеленоград» на Центральной площади. Всего на мероприятии будут 20 кошек и 3 собаки — все здоровы, привиты, социализированы и дружелюбны.