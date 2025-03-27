Разработан новый подход к анализу кристаллических структур

Ученые проанализировали топологические типы — «рисунок», который образует «периодическая сетка», изучили целые кристаллические структуры и несвязанные неметаллические подрешетки. В итоге команда пришла к выводу, что даже геометрически искаженные мотивы (причин искажений может быть много: химическая природа атомов, условия синтеза, последующее воздействие на вещество давлением и/или температурой и пр.) могут быть отнесены к одному и тому же типологическому типу, одновременно могут быть найдены связи между различными типами структур. Более того, возможные симметрии искаженных мотивов могут быть предсказаны на основе наиболее симметричной подрешетки. Для оценки искажения подрешетки ученые предложили новый параметр, который также можно рассматривать как меру однородности подрешетки.