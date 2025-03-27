В Иркутской области зарегистрированы первые укусы клеща

Приход весны неизбежно сопровождается пробуждением клещей. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, в регионе уже были зафиксированы первые случаи укусов.
Рано ли это? Эпидемиологи говорят, что нет — обычно кровососы просыпаются уже в начале марта. Поэтому стоит быть крайне осторожными — избегать опасных районов, носить плотную одежду, использовать средства защиты от насекомых. Самой надежной защитой является прививка от клещевого энцефалита. Напомним, делают ее в два этапа в поликлинике по месту жительства.
Важно! В 2024 году зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита, 117 — клещевого боррелиоза, 32 — клещевого риккетсиоза. Два человека, не поставившие прививки, умерли от клещевого вирусного энцефалита.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар, унесший жизни четырех мужчин, произошел утром 27 марта в Усть-Удинском районе.