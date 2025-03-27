В Иркутской области зарегистрированы первые укусы клеща

Рано ли это? Эпидемиологи говорят, что нет — обычно кровососы просыпаются уже в начале марта. Поэтому стоит быть крайне осторожными — избегать опасных районов, носить плотную одежду, использовать средства защиты от насекомых. Самой надежной защитой является прививка от клещевого энцефалита. Напомним, делают ее в два этапа в поликлинике по месту жительства.