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На Земле пройден пик магнитной бури

По словам синоптика Михаила Леуса, причиной магнитной бури в очередной раз стало попадание Земли в поток быстрого, плотного и высокотемпературного солнечного ветра, проистекающего из масштабной корональной дыры на Солнце.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пик возмущений магнитного поля Земли пройден, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Окончательно геомагнитное поле вернется в спокойное состояние в ночь на субботу. Однако пик возмущений, скорее всего, уже пройден, и большую часть времени геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущенном состоянии», — написал он.

По словам синоптика, причиной магнитной бури в очередной раз стало попадание Земли в поток быстрого, плотного и высокотемпературного солнечного ветра, проистекающего из масштабной корональной дыры на Солнце.

Леус указал, что 27 марта вероятность формирования магнитных бурь оценивается в 50%, в пятницу — в 36%.

Ранее сообщалось, что в среду было зафиксировано возмущение магнитного поля Земли, которое достигло умеренного уровня G2. Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи.