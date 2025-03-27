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Лед на водоемах Хабаровского края становится опасным

Спасатели предупреждают жителей о рисках весеннего ледохода.

Источник: Комсомольская правда

С потеплением лед на реках и морском побережье теряет прочность. В южных районах уже появились промоины, а на прибрежных участках идут разрушения. Спасатели призывают соблюдать осторожность. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инспекторы ГИМС проводят рейды и разъяснительную работу. В бухтах Ванинского и Советско-Гаванского районов они напомнили рыбакам о рисках выхода на лед, особенно на транспорте. Волнение моря и ветер могут привести к отрыву ледовых полей.

Особое внимание уделяется детям. В школе Амурска спасатели провели урок безопасности. В игровой форме школьникам объяснили, чем опасен весенний ледоход и почему нельзя играть на льдинах. Дети разобрали правила поведения у водоемов, а затем проверили знания в интерактивном формате.

Спасатели призывают жителей края не рисковать и соблюдать меры безопасности.