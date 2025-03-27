Лед на водоемах Хабаровского края становится опасным

Инспекторы ГИМС проводят рейды и разъяснительную работу. В бухтах Ванинского и Советско-Гаванского районов они напомнили рыбакам о рисках выхода на лед, особенно на транспорте. Волнение моря и ветер могут привести к отрыву ледовых полей.