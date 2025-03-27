В Иркутске рядом с консульством Монголии пропал иностранец

Последний раз 53-летнего иностранца видели 22 марта около 10 часов рядом с консульством Монголии в Иркутске, которое находится на улице Ленина. После этого пропавший не выходил на связь.
Как полагают оперативники, мужчина мог направиться в сторону столицы Республики Бурятия Улан-Удэ. Впрочем, это лишь одна из версий. Правоохранители не исключают, что иностранец потерял ориентацию в пространстве.
В региональном главке МВД опубликовали приметы пропавшего. На вид ему 50−55 лет. Черноволосый мужчина ростом около 165 сантиметров был одет в водолазку, темные брюки и серую вязаную шапку, обут в черные ботинки.