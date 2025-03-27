Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске рядом с консульством Монголии пропал иностранец

Полиция Иркутской области разыскивает жителя Монголии, пропавшего пять дней назад в столице региона.

Последний раз 53-летнего иностранца видели 22 марта около 10 часов рядом с консульством Монголии в Иркутске, которое находится на улице Ленина. После этого пропавший не выходил на связь.

Как полагают оперативники, мужчина мог направиться в сторону столицы Республики Бурятия Улан-Удэ. Впрочем, это лишь одна из версий. Правоохранители не исключают, что иностранец потерял ориентацию в пространстве.

В региональном главке МВД опубликовали приметы пропавшего. На вид ему 50−55 лет. Черноволосый мужчина ростом около 165 сантиметров был одет в водолазку, темные брюки и серую вязаную шапку, обут в черные ботинки.