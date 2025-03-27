В Челябинске запустят новый маршрут, который свяжет город с посёлком Западный

Пересадки на городских маршрутах станут бесплатными в течение часа (сейчас первая пересадка стоит пять рублей, а последующие — по полной стоимости поездки. Появится возможность приобретения более выгодного месячного проездного за 1450 рублей с неограниченным количеством поездок и пересадок. Появится возможность 50% скидки на поездки в общественном транспорте у городских льготников (школьники, студенты и пенсионеры).