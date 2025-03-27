В Челябинске запустят новый маршрут, который свяжет город с посёлком Западный

Сейчас посёлок Западный и Челябинск связывают два межмуниципальных маршрута, которые работают по регулируемому тарифу. Это маршруты № 158к «Посёлок Западный (микрорайон “Белый Хутор”) — город Челябинск (Чичерина)» и № 136к «Посёлок Западный (микрорайон “Белый хутор”) — город Челябинск (Железнодорожный вокзал)».
После присоединения посёлков к Челябинску стоимость разовой поездки в этих автобусах снизится на шесть — девять рублей.
Пересадки на городских маршрутах станут бесплатными в течение часа (сейчас первая пересадка стоит пять рублей, а последующие — по полной стоимости поездки. Появится возможность приобретения более выгодного месячного проездного за 1450 рублей с неограниченным количеством поездок и пересадок. Появится возможность 50% скидки на поездки в общественном транспорте у городских льготников (школьники, студенты и пенсионеры).
Также планируется запустить новые маршруты и усилить существующие, обновить автобусы. Так, во втором полугодии 2025 года может появиться новый маршрут № 222, который свяжет микрорайон «Привилегия» и Челябинск (улица Молодогвардейцев).