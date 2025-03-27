Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске запустят новый маршрут, который свяжет город с посёлком Западный

В Миндортрансе Челябинской области рассказали, что изменится в транспортной доступности после присоединения посёлков Западный и Пригородный. Для жителей новых микрорайонов снизится стоимость проезда в общественном транспорте и появятся скидки для школьников и пенсионеров. Также запустят новый маршрут.

Источник: Pchela.News

Сейчас посёлок Западный и Челябинск связывают два межмуниципальных маршрута, которые работают по регулируемому тарифу. Это маршруты № 158к «Посёлок Западный (микрорайон “Белый Хутор”) — город Челябинск (Чичерина)» и № 136к «Посёлок Западный (микрорайон “Белый хутор”) — город Челябинск (Железнодорожный вокзал)».

После присоединения посёлков к Челябинску стоимость разовой поездки в этих автобусах снизится на шесть — девять рублей.

Пересадки на городских маршрутах станут бесплатными в течение часа (сейчас первая пересадка стоит пять рублей, а последующие — по полной стоимости поездки. Появится возможность приобретения более выгодного месячного проездного за 1450 рублей с неограниченным количеством поездок и пересадок. Появится возможность 50% скидки на поездки в общественном транспорте у городских льготников (школьники, студенты и пенсионеры).

рассказали в пресс-службе регионального Миндортранса

Также планируется запустить новые маршруты и усилить существующие, обновить автобусы. Так, во втором полугодии 2025 года может появиться новый маршрут № 222, который свяжет микрорайон «Привилегия» и Челябинск (улица Молодогвардейцев).