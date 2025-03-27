В Самарской области более 70 пар заключили брак 25 марта

Во вторник, 25 марта 2025 года, в Самарской области заключили брак более 70 новых семей. Об этом сообщили в комитете ЗАГС Самарской области.
«В красивую дату было зарегистрировано более 70 новых семей. Когда мы любим, мы становимся сильнее. Вместе мы можем справиться с любыми трудностями, преодолеть расстояние и любые испытания», — рассказали в пресс-службе.
Так, в этот день расписались Алексей и Мария. Ради заключения брака мужчина приехал на несколько дней в Самару с зоны спецоперации. Напомним, в Самарской области 25 февраля поженились 100 пар.
В 2025 году будет еще много красивых дат. Подать заявление на регистрацию брака можно через госуслуги.