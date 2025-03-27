Опубликован список улиц Краснодара, которые останутся без света 27 марта

Так, с 09:00 до 17:00 свет отключат по следующим адресам: ул. Северная, 269/3, 285/1, 299, 354, 356, 358, 360, 366, 368, 370, 372; ул. Красноармейская, 115, 124, 131/1, 134, 135, 136, 140; ул. Красная, 158, 158/1, 160, 162; ул. Тургенева, 18, 23, 28, 29; ул. Карла Маркса, 28/1; ул. Головатого, 215, 317; ул. Калинина, 233, 235; ул. Звездный пер., 21, 35; ул. Головатого, 317, 319; ул. Аэродромная, 2/1; ул. Коммунаров, 177.



С 00:00 до 20:00 будет ограничена подача электричества по улицам: ул. Новороссийская, 3/1, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 140, 154, 210, 210/2, 220, 220/А, 216, 226, 232, 232/1; ул. Уральская, 77, 98/3, 104, 106; ул. Меланжевая, 6, 6/а, 6/1; ул. Селезнева, 16.