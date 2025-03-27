С 1 апреля стартует распределение мест в детских садах Красноярска

С 1 апреля в Красноярске начинается комплектование детских садов. Места будут распределяться для детей, которым к 1 сентября 2025 года исполнится от 1,6 до 7 лет. Комплектование продлится пять месяцев. За это время около 13 тысяч малышей получат места, — сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.
В ведомстве рассказали, что во время распределения движение очереди отображаться не будет. Родители увидят либо новое положение в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием учреждения. Родители могут выбрать до трех желаемых детских садиков в районе, где ребенок поставлен на учет.
В течение 10 рабочих дней после издания приказа о комплектовании родителям нужно решить, согласны ли они зачислить ребенка в предложенный садик. В противном случае малыша вернут в очередь. Доукомплектование садов начнется с 1 сентября при наличии свободных мест. Направления начнут выдавать после 2 июня. Их можно получить в территориальных отделах управления образования или в детском саду, где ребенку предоставлено место.
Затем в течение месяца необходимо предоставить в дошкольное учреждение полный пакет документов, иначе направление аннулируют, — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксёнова. Напомним, что ранее в красноярских детских садах ввели новое единое меню.