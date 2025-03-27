С 1 апреля стартует распределение мест в детских садах Красноярска

В течение 10 рабочих дней после издания приказа о комплектовании родителям нужно решить, согласны ли они зачислить ребенка в предложенный садик. В противном случае малыша вернут в очередь. Доукомплектование садов начнется с 1 сентября при наличии свободных мест. Направления начнут выдавать после 2 июня. Их можно получить в территориальных отделах управления образования или в детском саду, где ребенку предоставлено место.