Экс-главу свердловского «Движения первых» отправили в колонию за хищение денег нацпроекта

Как сообщили Накануне.RU в Октябрьском районном суде уральской столицы, Ермаченко обвинялась в хищении более 4,7 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование» в 2022—2023 годах.
«Наталья Ермаченко, используя свое служебное положение, похитила бюджетные средства под видом закупки брендированной продукции и поставки товаров для мероприятий. Общественница давала указания о необходимости поставки только части товаров, но подписывала накладные о полной поставке. Бюджетные средства были выведены через счет другого юридического лица. Впоследствии деньги через знакомую были направлены на внесение первоначального взноса на покупку квартиры для Ермаченко», — рассказали в суде.
Октябрьский райсуд признал экс-главу свердловского «Движения первых» виновной по статьям УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в крупном размере с использованием служебного положения». Ей назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.
Сразу после оглашения Наталья Ермаченко была взята под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.