Экс-главу свердловского «Движения первых» отправили в колонию за хищение денег нацпроекта

«Наталья Ермаченко, используя свое служебное положение, похитила бюджетные средства под видом закупки брендированной продукции и поставки товаров для мероприятий. Общественница давала указания о необходимости поставки только части товаров, но подписывала накладные о полной поставке. Бюджетные средства были выведены через счет другого юридического лица. Впоследствии деньги через знакомую были направлены на внесение первоначального взноса на покупку квартиры для Ермаченко», — рассказали в суде.