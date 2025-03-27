МИД Беларуси направил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи с гибелью российских журналистов, пишет БелТА.
Сообщается, что МИД Беларуси направил соболезнования из-за гибели российских журналистов, работавших на «Первом канале», телеканале «Звезда» и в мультимедийном информационном центре «Известия».
В белорусском дипломатическом ведомстве также обратили внимание на недопустимость атак на представителей СМИ. И заявили, что после атаки на журналистов, которые были обозначены согласно и соответственно международным стандартам, со стороны международных профильных структур должна последовать незамедлительная реакция и должны быть приняты действенные меры.
— Молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ снова ставит под сомнение их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, которые выполняют профессиональные обязанности, — констатировали в дипведомстве.
Ранее также МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Германии Бербок.
Накануне еще глава МИД РФ Лавров сообщил главе МИД Беларуси Рыженкову итоги переговоров России и США в Эр-Рияде.
И мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко выделил Россию и Китай среди друзей и партнеров Беларуси.