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МИД Беларуси направил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

МИД Беларуси соболезнует гибели российских журналистов.
Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи с гибелью российских журналистов, пишет БелТА.

Сообщается, что МИД Беларуси направил соболезнования из-за гибели российских журналистов, работавших на «Первом канале», телеканале «Звезда» и в мультимедийном информационном центре «Известия».

В белорусском дипломатическом ведомстве также обратили внимание на недопустимость атак на представителей СМИ. И заявили, что после атаки на журналистов, которые были обозначены согласно и соответственно международным стандартам, со стороны международных профильных структур должна последовать незамедлительная реакция и должны быть приняты действенные меры.

Кроме того, в МИД Беларуси раскритиковали отсутствие реакции ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ после трагической гибели российских журналистов. И усомнились в их авторитете и беспристрастности.

— Молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ снова ставит под сомнение их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, которые выполняют профессиональные обязанности, — констатировали в дипведомстве.

Ранее также МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Германии Бербок.

Накануне еще глава МИД РФ Лавров сообщил главе МИД Беларуси Рыженкову итоги переговоров России и США в Эр-Рияде.

И мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко выделил Россию и Китай среди друзей и партнеров Беларуси.