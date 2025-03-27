МИД Беларуси направил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

В белорусском дипломатическом ведомстве также обратили внимание на недопустимость атак на представителей СМИ. И заявили, что после атаки на журналистов, которые были обозначены согласно и соответственно международным стандартам, со стороны международных профильных структур должна последовать незамедлительная реакция и должны быть приняты действенные меры.