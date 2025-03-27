Главные новости 27 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп объяснил, что Гренландия должна находиться под контролем США для обеспечения мировой безопасности. По словам американского лидера, убедить в этом население попытается делегация высокопоставленных чиновников из Белого дома, которая прибудет на остров с визитом 27 марта.