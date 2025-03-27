Главные новости 27 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 марта 2025 года.
Трамп обосновал необходимость присоединения Гренландии к США
Президент США Дональд Трамп объяснил, что Гренландия должна находиться под контролем США для обеспечения мировой безопасности. По словам американского лидера, убедить в этом население попытается делегация высокопоставленных чиновников из Белого дома, которая прибудет на остров с визитом 27 марта.
Госсекретарь США анонсировал пересмотр санкций против РФ
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что коллективному Западу придется смягчать ограничения, введенные против России, чтобы способствовать решению украинского кризиса. Шеф американской дипломатии подчеркнул, что снятие санкций — составная часть урегулирования конфликта.
США намерены продолжать атаки на хуситов
Американские военные продолжат наносить удары по местам расположения хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в Белом доме. Политик оценил атаки по мятежникам как «очень успешные» и заверил, что их результат превзошел ожидания.
Макрон пригрозил России ответом миротворцев в случае нападения
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые страны Запада намерены разместить на территории Украины после урегулирования конфликта, смогут давать «военный ответ» в случае агрессии со стороны России. Политик уточнил, что миротворцы будут обеспечивать соблюдение мирных соглашений и отреагируют на нападение.
Посол из России начал работу в США
Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. Здание МИД России находится неподалеку от Белого дома. По мнению дипломатического представителя, в отношениях США и России открылось «окно возможностей», которое следует использовать для нормализации связей.