В Приангарье проходит Межрегиональный Байкальский детский форум

«Сейчас есть уникальная возможность, когда о патриотизме говорят с ребятами непосредственные участники специальной военной операции, люди, которые своими глазами увидели эти нечеловеческие условия, и к словам таких людей молодежь более восприимчива. Они не пересказывают чей-то опыт, они делятся тем, что пережили сами. В Год 80-летия Победы у нас протянулась нить от героев Великой Отечественной войны до героев СВО», — сказал Денис Ягодзинский.



«Байкальский детский форум мы проводим ежегодно уже более 10 лет, каждый раз посвящая его разным темам. В этом году форум посвящен Году защитника Отечества, в центре внимания — патриотическое воспитание молодежи, здесь собрались ребята, которые занимаются этой темой, являясь для своих сверстников проводниками самых важных и актуальных на сегодня для нашего общества ценностей. Думаю, что те проекты и инициативы, которые школьники представят на форуме, можно будет транслировать в наши образовательные организации как опыт патриотического воспитания», — отметил министр образования Максим Парфенов.



Для участников Байкальского детского форума организована образовательная программа: встречи с военно-патриотическими организациями, презентация творческих работ, посвященных празднованию 80-летию Великой Победы. Среди них — видеоролики «Герой нашего времени», стендовые защиты «Династия героев» и фотовыставка «Мой герой».