В Приангарье проходит Межрегиональный Байкальский детский форум

Мероприятие проходит на площадке Образовательного центра «Персей» с 25 по 28 марта в рамках Плана областных мероприятий, проводимых в Приангарье в 2025 году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В форуме принимают участие 150 школьников из Иркутской, Воронежской областей и Республики Бурятия.
Ребята имеют достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности, являются лидерами военно-патриотических объединений и организаций. Также на форум приехали школьники, родители которых являются участниками специальной военной операции, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Программу события открыла встреча с участником специальной военной операции, заместителем председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Денисом Ягодзинским.
В диалоге также приняли участие министр образования региона Максим Парфенов и Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Школьники обсуждали с гостями важность образования в современном мире, выбор своего пути и другие вопросы, волнующие современную молодежь. Денис Ягодзинский отметил, что у нынешнего поколения школьников есть множество возможностей проявить себя и свои способности в самых разных областях. Говорили и о важности патриотического воспитания.
На церемонии открытия ребятам показали видеоролик с приветствием от бойцов Приангарья, находящимся сейчас на передовой.
«Сейчас есть уникальная возможность, когда о патриотизме говорят с ребятами непосредственные участники специальной военной операции, люди, которые своими глазами увидели эти нечеловеческие условия, и к словам таких людей молодежь более восприимчива. Они не пересказывают чей-то опыт, они делятся тем, что пережили сами. В Год 80-летия Победы у нас протянулась нить от героев Великой Отечественной войны до героев СВО», — сказал Денис Ягодзинский.
«Байкальский детский форум мы проводим ежегодно уже более 10 лет, каждый раз посвящая его разным темам. В этом году форум посвящен Году защитника Отечества, в центре внимания — патриотическое воспитание молодежи, здесь собрались ребята, которые занимаются этой темой, являясь для своих сверстников проводниками самых важных и актуальных на сегодня для нашего общества ценностей. Думаю, что те проекты и инициативы, которые школьники представят на форуме, можно будет транслировать в наши образовательные организации как опыт патриотического воспитания», — отметил министр образования Максим Парфенов.
Для участников Байкальского детского форума организована образовательная программа: встречи с военно-патриотическими организациями, презентация творческих работ, посвященных празднованию 80-летию Великой Победы. Среди них — видеоролики «Герой нашего времени», стендовые защиты «Династия героев» и фотовыставка «Мой герой».