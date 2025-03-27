В сентябре в школы Краснодара поступят более 20 тысяч первоклассников

Заявки будут приниматься в несколько этапов. Первая волна продлится до 30 июня — в этот период будут зачислять детей, зарегистрированных на закрепленных за школами территориях, а также тех, кто имеет преимущественное право на поступление.
В администрации города отметили, что подавать заявление в первый день не обязательно — это не влияет на зачисление. Наиболее удобным способом подачи остается онлайн-заявка через портал Госуслуг, где уже сейчас можно заполнить черновик заявления.
Родителям, оформившим документы через портал, уведомления о зачислении поступят в личный кабинет. Власти заверяют, что всем будущим первоклассникам будет обеспечено место за школьной партой.