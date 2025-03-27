Жителей пригорода Владивостока оставили без новых автобусных маршрутов, но с перспективой улучшения старых

Это маршрут протяжённый, почти 60 километров. По условиям контракта в будние дни на линии должно находиться восемь автобусов среднего класса, по выходным — пять, по факту работает всего два, и ожидание автобуса превышает час. Пассажирам, в числе которых много школьников и пенсионеров, приходится идти пешком до остановки на федеральной трассе и ждать автобуса там.
Пассажиры просили городскую администрацию организовать короткий маршрут, который соединил бы микрорайон с трассой А-370, но получили отказ. Расторгнуть контракт с перевозчиком, которому не хватает водителей для обслуживания маршрута, тоже нельзя, так как у него в ведении ещё несколько маршрутов.
Пассажиры обращались в городскую администрацию по разным каналам связи, в том числе приезжали на очный приём в городское управление транспорта, обращались к региональному сенатору. Но пока все подвижки в решении транспортного вопроса — это обещание главы города Константина Шестакова выделить проблемные маршруты и направления Владивостокского автобуса в отдельный лот на конкурсных процедурах. Это Сад-город и Фанзавод, Карьерная, Емар, остров Русский. Очередные контракты на обслуживание маршрутов общественного транспорта должны заключить к сентябрю текущего года. Правда, нехватка водителей, которая приводит к недовыпуску автобусов на линии, имеется у всех перевозчиков, даже у муниципального ВПОПАТ-1.