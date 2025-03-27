Магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю

26 марта, примерно в 18:00 по времени Астаны, началась магнитная буря.
Как объяснили специалисты, причиной этого стало преждевременное попадание планеты в зону высокоскоростного потока солнечного ветра — наблюдался резкий рост скорости солнечного ветра, с 400 до 600 км/с.
Также зафиксировано повышение температуры окружающей Землю плазмы до 500 тыс. градусов.
По информации ученых, геомагнитные возмущения вряд ли продлятся более двух суток — стабилизация обстановки прогнозируется в пятницу, 28 марта.
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури — это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы.
Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:
- Сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.
- Проблемы с контролем напряжения в электросетях.
- Приведение в действие систем аварийного отключения электросети.
- Сбои в работе приборов и систем.
- Усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было.
- Нарушения в работе космических кораблей и спутников. В марте производитель космических ракет отложил очередной старт.