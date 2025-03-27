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«Машину нашли в озере на полигоне». Американские военные на учениях в Литве пропали вблизи границы с Беларусью

Военнослужащие США пропали во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Литве во время учений недалеко от границы с Беларусью пропали военнослужащие США, пишет Sputnik Беларусь.

Так, 26 марта командованием армии США в Европе было сделано официальное заявление о пропаже американских военнослужащих. Пресс-служба проинформировала о том, что на одном из литовских полигонов была обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие военные.

— БРЭМ M88 Hercules, в которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне, — прокомментировали в командовании.

В поисках пропавших солдат США задействованы американские военнослужащие, литовские вооруженные силы, литовские власти.

Инцидент произошел на полигоне в Пабраде на территории Швенченского района. Данный полигон располагается вблизи границы Беларуси. Вильнюсская полиция была проинформирована о пропаже военных еще 25 марта.

Поиски пропавших американских военных продолжаются.

Кстати, ранее стало известно, что Литва хочет разместить 1000 американских военных в 10 км от границы с Беларусью.

Тем временем МИД Беларуси направил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

Ранее МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Германии Бербок.