«Машину нашли в озере на полигоне». Американские военные на учениях в Литве пропали вблизи границы с Беларусью

Так, 26 марта командованием армии США в Европе было сделано официальное заявление о пропаже американских военнослужащих. Пресс-служба проинформировала о том, что на одном из литовских полигонов была обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие военные.