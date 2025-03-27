Мероприятие «Колея» по защите леса пройдет в Иркутской области в апреле

Мероприятие пройдет на территории всех 37 лесничеств, подведомственных министерству лесного комплекса региона, и продлится до 18 апреля. «Директорам лесничеств предстоит сформировать оперативные группы, в состав которых, кроме лесных инспекторов, войдут представители полиции, региональной службы Гостехнадзора и Управления Россельхознадзора по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области. Помимо выявления нарушений лесного законодательства, в местах заготовки будет организована проверка техники, а также контроль вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон при наличии карантинных фитосанитарных сертификатов», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.