Мероприятие «Колея» по защите леса пройдет в Иркутской области в апреле

Мероприятие пройдет на территории всех 37 лесничеств, подведомственных министерству лесного комплекса региона, и продлится до 18 апреля. «Директорам лесничеств предстоит сформировать оперативные группы, в состав которых, кроме лесных инспекторов, войдут представители полиции, региональной службы Гостехнадзора и Управления Россельхознадзора по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области. Помимо выявления нарушений лесного законодательства, в местах заготовки будет организована проверка техники, а также контроль вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон при наличии карантинных фитосанитарных сертификатов», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Колея» проводится с 2019 года в рамках федерального государственного лесного надзора для профилактики рисков причинения ущерба лесному фонду. Всего в 2025 году в рамках федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в Иркутской области провели 336 контрольных (надзорных) мероприятий, две тысячи профилактических мероприятий, выполнили 5,4 тысячи патрулирований лесов, сообщает пресс-служба Правительства региона.
По результатам проведенных мероприятий выявлено 129 фактов незаконной рубки лесных насаждений с предположительным объемом 6,4 тысячи кубометров с общим ущербом 69 млн рублей. По оперативной информации правоохранительных органов, по выявленным нарушениям возбуждено 59 уголовных дел, по остальным фактам проводится доследственная проверка.
Кроме того, сотрудниками лесничеств при патрулировании лесов в отношении граждан составлено 109 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 43 протокола — по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка лесных насаждений). К ответственности привлечено 76 граждан: наложено административных штрафов на сумму 175 тысяч рублей, вынесено 26 предупреждений.