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В Красноярском крае пенсионерка выиграла суд по алиментам у дочери

В Красноярском крае жительница города Канск добилась решения суда о выплате алиментов от своей дочери.

Источник: AP 2024

Пожилая женщина обратилась в суд, так как испытывала финансовые трудности, не имея возможности обеспечить себя необходимыми продуктами, медикаментами и оплатить коммунальные услуги. Кроме того, она не могла позволить себе оздоровительный отдых.

Судебные органы сообщили, что дочь пенсионерки, будучи трудоспособной, не оказывала матери никакой помощи. «Дочь имеет возможность поддерживать родительницу, не ущемляя при этом свои жизненные нужды», — отметили в пресс-службе суда.

В результате рассмотрения дела суд удовлетворил иск пенсионерки, обязав дочь выплачивать алименты в размере прожиточного минимума для пенсионеров третьей группы районов Красноярского края, который составляет 16 017 рублей.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае началась выдача жилищных сертификатов для детей-сирот.