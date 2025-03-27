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В Башкирии зафиксировали подтопления в трех районах

За сутки в трех районах Башкирии произошло три подтопления.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксировали новые подтопления. По информации председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, за последние 24 часа 26 марта в республике зарегистрировано три новых случая подтопления на территориях Уфимского, Аургазинского и Балтачевского районов.

В настоящее время спасательные службы продолжают контролировать шесть проблемных участков, расположенных в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.

Наблюдения за водными артериями показали значительные колебания уровня воды:

— Река Ик (с. Нагайбаково, Бакалинский район) +19 см;

— Река Дёма (д. Бочкарево, Чишминский район) +12 см;

— Река Уфа (с. Красная Горка, Нуримановский район) +15 см;

— Участок реки Уфа в районе Шакши +11 см.

Одновременно зафиксировано снижение уровня воды:

— Река Белая (г. Уфа) −44 см;

— Река Юрюзань (д. Чулпан, Салаватский район) −9 см.

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