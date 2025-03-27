В Башкирии зафиксировали подтопления в трех районах

В Башкирии зафиксировали новые подтопления. По информации председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, за последние 24 часа 26 марта в республике зарегистрировано три новых случая подтопления на территориях Уфимского, Аургазинского и Балтачевского районов.
В настоящее время спасательные службы продолжают контролировать шесть проблемных участков, расположенных в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.
Наблюдения за водными артериями показали значительные колебания уровня воды:
— Река Ик (с. Нагайбаково, Бакалинский район) +19 см;
— Река Дёма (д. Бочкарево, Чишминский район) +12 см;
— Река Уфа (с. Красная Горка, Нуримановский район) +15 см;
— Участок реки Уфа в районе Шакши +11 см.
Одновременно зафиксировано снижение уровня воды:
— Река Белая (г. Уфа) −44 см;
— Река Юрюзань (д. Чулпан, Салаватский район) −9 см.
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