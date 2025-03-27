В Омске ищут подростка с красным клечатым шарфом, который вышел из школы и исчез

В Омске разыскивают 12-летнего Андрея Алексеева, который вышел вечером в понедельник, 24 марта, из школы на бульваре Заречном, но домой так и не вернулся. Мать мальчика забила тревогу и обратилась в полицию в среду, 26 марта.