В Омске ищут подростка с красным клечатым шарфом, который вышел из школы и исчез

В Омске разыскивают 12-летнего Андрея Алексеева, который вышел вечером в понедельник, 24 марта, из школы на бульваре Заречном, но домой так и не вернулся. Мать мальчика забила тревогу и обратилась в полицию в среду, 26 марта.
Андрей худощавого телосложения, на вид 13 лет. Его рост составляет 150 сантиметров. У него русые волосы и голубые глаза.
Известно, что подросток был одет в черную вязаную шапку, в темно-синюю зимнюю куртку, светлые кроссовки и красный клечатый шарф.
Всех, кто располагает о какой-либо информацией, которая поможет найти пропавшего, просят обращаться по телефонам: 79−31−02, 8 908−312−61−58 или 102.