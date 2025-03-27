Концерт Николая Носкова в Петербурге перенесли из-за болезни музыканта

Ожидается, что выступление на берегах Невы состоится 12 апреля, добавили представители Носкова. Оно запланировано в том же концертном зале, который был заявлен ранее. Весенний концерт Носкова «На меньшее я не согласен» пройдет в «Лахта Холле».