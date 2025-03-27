Концерт Николая Носкова в Петербурге перенесли из-за болезни музыканта

Вечером 26 марта стало известно, что концерт Николая Носкова, который должен был пройти 29 марта в «Лахта Центре» в Петербурге, перенесли из-за болезни. Об этом сообщили в Telegram-канале музыканта.
— Николай сейчас болен, у него бронхит, — говорится в сообщении.
Ожидается, что выступление на берегах Невы состоится 12 апреля, добавили представители Носкова. Оно запланировано в том же концертном зале, который был заявлен ранее. Весенний концерт Носкова «На меньшее я не согласен» пройдет в «Лахта Холле».
Николай Носков — заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор, а также многократный лауреат премии «Золотой Граммофон». Особую популярность ему принесли такие хиты, как «Это здорово» и «Я не модный».
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