Ревматолог рассказал, почему ломит суставы и болят мышцы ног

Полагаю, всё дело в артрозе. Артроз мелких суставов — болезнь, при которой разрушается хрящевая ткань суставов, они деформируются, хрустят, болят. При этом заболевании чаще страдают суставы кистей, пальцев рук, стоп, коленные и тазобедренные суставы. Для предотвращения возникновения болей в суставах необходима ежедневная гимнастика, так же важно не переохлаждаться, избегать травм суставов, ходить в удобной обуви. Что касается питания, следует есть меньше жирного и жареного, сахара, шоколада, кофе, печенья; отказаться от курения и алкоголя; пить не меньше двух литров чистой, теплой воды в день. Необходимо нормализовать вес тела. Есть и более индивидуальные рекомендации по приему противовоспалительных препаратов, но для этого лучше всего показаться на приём к специалисту.