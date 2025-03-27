Ревматолог рассказал, почему ломит суставы и болят мышцы ног

Почему ломит суставы? Как жить с остеоартрозом? Помогают ли суставам уколы гиалуроновой кислотой? Можно ли избавиться от пяточной шпоры в домашних условиях? На вопросы читателей «АиФ-Челябинск» ответила врач-ревматолог Юлия Сергеевна Осипенко.
О болях суставов
Мне только 40, а уже беспокоят ноги: снимаю обувь — и хочется плакать от счастья, потому что практически в любой обуви чувствую приступы боли в стопе.
Это говорит о том, что ваша обувь не удобная или тесная, в итоге какие-то мышцы пережимаются и спазмируются и возникает боль. При постоянной носке «вредной» обуви появляется деформация большого пальца стоп, потом появляются пяточные шпоры, разные наросты, косточка у первого пальчика. Советую самомассаж стопы с использованием мячика МФР-3−4 раза в неделю, а так же гимнастику для стоп — ежедневно. Ходить необходимо в хорошо амортизирующей обуви с широкой носочной частью. Так же сейчас очень популярна босоногая обувь. Она легкая, имеет тонкую гибкую подошву и широкий носок. Ходьба в ней приближена к хождению босиком.
Еще при болях в стопе я рекомендую пройти рентгенографию в прямой проекции для исключения более опасных, хронических заболеваний.
Я активно занимаюсь спортом, недавно была на курсе массажа, массажист заявил, что спорт вообще вреден, мол, от постоянного движения истираются хрящи, отсюда и боли…
Абсолютно не согласна. Вот толчковые нагрузки не рекомендую, бег и прыжки — могут выполнять только тренированные люди, а ходить можно и нужно! Надо двигаться, ходить, гулять на свежем воздухе. Если у вас адекватный вес, вы ходите в спокойном темпе — ваша синовиальная жидкость в суставе постоянно смазывает, питает все хрящи. Напротив, если человек помногу сидит неподвижно, она скапливается в карманах и просто не работает, поэтому хрящи и «высыхают», стареют. Обычно люди говорят: с утра встал — тяжело было, прошел несколько шагов — боль потихоньку ушла, это смазка распределилась по суставу.
Говорят, для суставов полезно принимать коллаген…
Да, не возражаю. Коллаген есть разный, сейчас многие компании его выпускают. Он способствует поступлению белка в организм, хорошо укрепляет хрящи и связки, благотворно действует на кожу, волосы и ногти.
Мне 75 лет. Болят суставы пальцев на ногах и на руках, особенно по вечерам. Что делать?
Полагаю, всё дело в артрозе. Артроз мелких суставов — болезнь, при которой разрушается хрящевая ткань суставов, они деформируются, хрустят, болят. При этом заболевании чаще страдают суставы кистей, пальцев рук, стоп, коленные и тазобедренные суставы. Для предотвращения возникновения болей в суставах необходима ежедневная гимнастика, так же важно не переохлаждаться, избегать травм суставов, ходить в удобной обуви. Что касается питания, следует есть меньше жирного и жареного, сахара, шоколада, кофе, печенья; отказаться от курения и алкоголя; пить не меньше двух литров чистой, теплой воды в день. Необходимо нормализовать вес тела. Есть и более индивидуальные рекомендации по приему противовоспалительных препаратов, но для этого лучше всего показаться на приём к специалисту.
Я была на приёме, у меня ещё пяточная шпора, поэтому назначили компрессы с димексидом.
Это хороший препарат для снижения воспаления в области пятки. Но необходимо сочетать местное лечение с противовоспалительными препаратами в виде таблеток, капсул или уколов. Например, пять дней пропиваете капсулы и одновременно начинаете местное лечение с димексидом и противовоспалительными мазями, активно втираете их и обязательно делаете массаж стопы.
Собачий пояс поможет?
Он, конечно, сустав греет, что может незначительно уменьшить болевой синдром. Но, повторюсь, это должно быть в комплексе с противовоспалительными препаратами и хондропротекторами, а так же местным лечением и физиотерапией.
Про кальций и витамин Д
Знаю, что с возрастом у человека кости становятся хрупкими и нужно больше кальция, а сколько именно?
Каждый день взрослому человеку необходимо 2000 МЕ витамина Д3 (Колекальциферола) в сутки. Принимать витамин Д3 необходимо утром. В нашем регионе в период с октября по май, когда солнца не так много и световой день короткий.
Кальция необходимо 1000 мг в день каждому взрослому человеку и 1200 мг беременным женщинам. Лучше всего кальций усваивается из продуктов питания. Это молочные и кисломолочные продукты, кефир, ряженка, йогурт
Капать на руку и слизывать?
Лучше капнуть на хлеб или на крекер и съесть. На приеме часто вижу пациентов с очень низким уровнем витамина Д. Они жалуются на быструю утомляемость, снижение концентрации внимания, снижение работоспособности. Так как колекальциферол участвует во многих биохимических процессах во всем организме, в том числе эндокринной системе и головном мозге.
Мне 76 лет, беспокоят постоянные боли в спине. Утром в 11 начинает болеть позвоночник посередине спины, и пока вечером не ляжешь в кровать — не проходит.
Судя по вашим жалобам, Валентина — это вероятно остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Если боль у вас сильная и беспокоит уже больше двух недель, надо обратиться к терапевту для назначения противоспалительной терапии. Так же важно назначение курсом препаратов замедленного действия — хондропротекторов в уколах дважды в год — весной и осенью. Выписать препарат может участковый терапевт, обратитесь к нему.
Мне делали МРТ, пила препараты, лучше стало, но сейчас боли возобновились. Ничего не поднять тяжелого… Полежу — получше, стоя — плохо.
Для разгрузки поясничного отдела позвоночника хорошо использовать поясничный бандаж. Он выглядит как пояс и фиксирует позвоночник. Благодаря этому позвонки, мышцы и связки поясницы будут нагружаться меньше, ходить будет легче. Но постоянно носить бандаж нельзя, рекомендуется ходить в нем не более 3−4 часов в день, во время интенсивной нагрузки.
О пяточных шпорах
Можно ли избавиться от пяточной шпоры в домашних условиях с двух сторон? У меня шпора двойная, пробовали лечить лазером — не помогло. У меня была операция на сердце, поэтому многие виды лечения не подходят.
Вы уже пробовали ударно-волновую терапию? Этот метод оказывается весьма эффективным при воспалительных процессах в плантарной фасции. В Челябинске, например, такая процедура доступна как в Челябинской областной клинической больнице, так и в других медицинских учреждениях. Хотя процесс сам по себе может быть не самым комфортным, результаты при лечении пяточной шпоры могут быть очень положительными. Обычно для избавления от болевого синдрома требуется от трех до пяти сеансов, которые проводятся раз в неделю. Кроме того, немаловажно сделать осмотр стопы, чтобы выяснить, нет ли у вас плоскостопия — такую диагностику может провести только ортопед.
Возможно, что вы неправильно распределяете нагрузку на стопу или носите неудобную, жесткую обувь — это может приводить к воспалениям, вызывающим формирование пяточной шпоры. Я рекомендую рассмотреть возможность приобретения ортопедических стелек, а идеальным вариантом будут индивидуальные, которые можно заказать у ортопеда или в специализированном ортопедическом магазине.
Также стоит рассмотреть добавление компрессов с Димексидом в ваш план лечения. Для этого нужно разводить его с водой в пропорции 1:4 и прикладывать на область пятки на 40 минут перед сном. Эта процедура должна проводиться ежедневно на протяжении 10 дней, поскольку Димексид эффективно снимает воспаление. В дополнение к этому можно использовать противовоспалительные препараты в таблетках или капсулах и не забывать о самомассаже стоп. Для самомассажа отлично подходит мячик, предназначенный для миофасциального релиза, который по размеру похож на теннисный, но более жесткий. Он позволяет эффективно прорабатывать подошвенную часть стопы, развязывая и расслабляя каждую мышцу и сухожилие. Регулярное использование этого мячика помогает избавиться от мышечных спазмов, и его можно приобрести за 200 рублей на маркетплейсах. Также важно уделять внимание ежедневной гимнастике для стоп, чтобы поддерживать их здоровье.