В Краснодаре временно ограничат движение на Уральской улице

Длина надземного перехода составит 200 м, а ширина — 3 м. Он будет включать в себя железобетонные опоры, металлическое пролетное строение, три лестничных схода и крышу из поликарбоната. Кроме того, на объекте установят перильные ограждения, платформы и пандус для маломобильных граждан. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.