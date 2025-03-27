Дума Владивостока выделила деньги на новые штрафстоянки и эвакуаторы

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» продолжает дополняться новыми функциями. В ходе отчета главы Владивостока Константина Шестакова по итогам 2024 года прозвучали предложения как о вывозе мусора, так и об организации городской службы эвакуаторов.
Таким образом, «воровайки» из этой сферы уйдут, а их заменят эвакуаторы муниципальные, вывозящие неправильно припаркованные автомобили на опять-таки муниципальные штрафстоянки.
Отвечая на вопросы депутатов, Константин Шестаков отметил, что деньги за работу эвакуатора и содержание автомобиля на стоянке будут средствами муниципальными. Деньги же за штрафы органы власти распределят в соответствии с полномочиями.