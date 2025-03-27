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Дума Владивостока выделила деньги на новые штрафстоянки и эвакуаторы

Муниципальная служба эвакуаторов появится во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» продолжает дополняться новыми функциями. В ходе отчета главы Владивостока Константина Шестакова по итогам 2024 года прозвучали предложения как о вывозе мусора, так и об организации городской службы эвакуаторов.

Таким образом, «воровайки» из этой сферы уйдут, а их заменят эвакуаторы муниципальные, вывозящие неправильно припаркованные автомобили на опять-таки муниципальные штрафстоянки.

Отвечая на вопросы депутатов, Константин Шестаков отметил, что деньги за работу эвакуатора и содержание автомобиля на стоянке будут средствами муниципальными. Деньги же за штрафы органы власти распределят в соответствии с полномочиями.