Бывший министр экономики Дона Максим Папушенко устроился в Москве

Экс-министр поблагодарил врио губернатора Юрия Слюсаря за поддержку и отметил, что уходит из правительства региона «с теплыми словами благодарности коллегам и наставникам». В ближайшее время он переедет в Москву, где приступит к новым профессиональным обязанностям.