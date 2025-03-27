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Бывший министр экономики Дона Максим Папушенко устроился в Москве

Экс-министр экономики Ростовской области Максим Папушенко продолжит свою карьеру в столице России.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр экономики Ростовской области Максим Папушенко удостоен звания заслуженного экономиста РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин 25 марта.

Кроме того, бывший министр экономики Дона на своей странице в социальной сети сообщил, что, награда присуждена «за заслуги в сфере экономики и финансов, а также многолетний добросовестный труд».

Экс-министр поблагодарил врио губернатора Юрия Слюсаря за поддержку и отметил, что уходит из правительства региона «с теплыми словами благодарности коллегам и наставникам». В ближайшее время он переедет в Москву, где приступит к новым профессиональным обязанностям.

Напомним, об отставке Папушенко стало известно 19 марта.