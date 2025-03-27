Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

— В 2011 году транспортная ситуация на юго-востоке города была сложной. Районы быстро застраивались, а Таганско-Краснопресненская линия уже плохо справлялась с нагрузкой. Войти в вагон фиолетовой ветки в час пик стало непростой задачей, — рассказал глава города.
Проблему начали решать с введения Некрасовской линии, а позже появилась возможность пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ), также был запущен третий Московский центральный диаметр (МЦД).
За пять лет работы розовой веткой воспользовались более 200 миллионов раз. Линия проходит через районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский.
Это первая линия московского метро, при строительстве которой использовался 10-метровый тоннелепроходческий комплекс. Кроме того, она стала первой веткой, на всех станциях которой установлены лифты. При этом цвет линии был выбран самими москвичами.
Для обслуживания Некрасовской линии было построено электродепо «Руднево», включающее корпус для ремонта и камеру для мойки поездов. Городской вокзал Нижегородская стал одним из крупнейших в Москве, он связал Некрасовскую линию, БКЛ, Московское центральное кольцо и МЦД-4. Кроме того, местные жители получили новые общественные пространства, такие как парк в районе Некрасовка, созданный на месте пустыря, говорится в Telegram-канале мэра.
Столичный метрополитен продолжает развиваться. К концу 2025 года на Замоскворецкой линии столичного метрополитена свыше 50 процентов поездов будут обновлены, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.