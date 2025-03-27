Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

Для обслуживания Некрасовской линии было построено электродепо «Руднево», включающее корпус для ремонта и камеру для мойки поездов. Городской вокзал Нижегородская стал одним из крупнейших в Москве, он связал Некрасовскую линию, БКЛ, Московское центральное кольцо и МЦД-4. Кроме того, местные жители получили новые общественные пространства, такие как парк в районе Некрасовка, созданный на месте пустыря, говорится в Telegram-канале мэра.