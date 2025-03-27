Оператора Первого канала Волкова перевезли в НИИ имени Склифосовского

26 марта Первый канал сообщил, что военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга, оператор Дмитрий Волков получил ранения в Белгородской области. Ранее, 24 марта, стало известно о гибели в зоне СВО корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака. В тот же день телеканал «Звезда» сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Также 24 марта был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, получил осколочные ранения работавший в Суджанском районе Курской области корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.