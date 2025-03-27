Оператора Первого канала Волкова перевезли в НИИ имени Склифосовского

«Дмитрий Волков, оператор Первого канала, раненный в [Белгородской области], сегодня ночью был доставлен в Москву. Экстренные службы МАЦ и ЦЭМП доставили пациента на вертолетную площадку Флагманского центра института Склифосовского, откуда он был сразу же направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что команда НИИ немедленно приступила к оказанию ему медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что курские врачи стабилизировали состояние Волкова. Он получил тяжелые ранения при подрыве автомобиля съемочной группы.
26 марта Первый канал сообщил, что военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга, оператор Дмитрий Волков получил ранения в Белгородской области. Ранее, 24 марта, стало известно о гибели в зоне СВО корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака. В тот же день телеканал «Звезда» сообщил о гибели оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Также 24 марта был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, получил осколочные ранения работавший в Суджанском районе Курской области корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.