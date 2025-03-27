Улица имени полярника Артура Чилингарова появится в Петербурге

Кроме того, ряд региональных властей планирует увековечить память о Чилингарове. Так, в Якутии уже существует улица, названная в его честь, а в ближайшее время планируют переименовать одну из площадей. В Мурманской области предлагают назвать озеро именем Чилингарова, а в Ненецком автономном округе собираются открыть посвященный ему музей.