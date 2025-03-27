Обнаружен новый фактор риска после операций на сердце

Как показывает статистика, примерно у 30% пациентов после операций на открытом сердце возникает состояние делирия (послеоперационного психоза) как реакция на медикаментозный наркоз. Таким пациентам требуется специальный послеоперационный уход, и возможность заранее прогнозировать риск развития такого состояния оказала бы врачам существенную помощь в этом. Решение задачи ученые искали в области метаболомных исследований, которые дают возможность понять, как происходит обмен веществ в организме, изучить взаимосвязи биохимических реакций.