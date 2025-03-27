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Самарские автомобилисты должны поменять зимнюю резину до 31 мая

В Госавтоинспекции рассказали, с какого числа самарских водителей будут штрафовать за зимние шины.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда автомобилисты должны поменять зимнюю резину и с какого числа их ждут штрафы, если они этого не сделают. Правила напомнили в Госавтоинспеции.

Так, жители Самарской области, как и других регионов, обязаны заменить зимнюю резину на летнюю в период с 1 марта по 31 мая. Нарушителей ждет штраф в 500 рублей. Сотрудники ГАИ могут выписать его один раз в сутки.

«Эксперты советуют менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +5 градусов», — отмечают в Госавтоинспекции.

Тех, кто вовремя не перейдет с зимней резины на летнюю, ждут негативные последствия — могут пострадать покрышки. В теплое время года зимняя шина изнашивается в разы быстрее.