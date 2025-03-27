Умер ведущий Алексей Веселкин

Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве, окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1983-го был в труппе РАМТ. За годы театральной карьеры исполнил около 60 ролей, среди которых Павел Фамусов в «Горе от ума», судья Айвз в «Нюрнберге», Меннерс в «Алых парусах», Эдгар в «Короле Лире» и другие. В 1996 году получил звание заслуженного артиста России.