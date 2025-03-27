Тарифы на парковку думают повысить во Владивостоке

Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков в ходе отчета о работе за 2024 год. По его словам, цель муниципальных властей состоит не в том, чтобы заработать на платных парковках. А в том, чтобы регулировать пропускную способность улиц, как это сейчас делается в крупных городах России.
«Анализ показывает, что в дневное время парковочное пространство заполнено на 90%, при этом в ряде случаев считаю необходимым пересмотреть тарифы, в первую очередь для грузовых автомобилей», — сказал Константин Шестаков.
Отметим, что администрация Владивостока активно занимается выявлением и вывозом брошенных автомобилей. Это прямо беда: скорая помощь не может проехать, места для всех не хватает, да и мусора от них полно, а то еще и загорятся, чего доброго. Они мешают, когда пожарные или врачи спешат на вызов, а тут брошенный автомобиль перегородил дорогу. Плюс ко всему, этот автохлам занимает дефицитные парковочные места и просто портит вид.
«Мы усиливаем работу муниципальных служб и предприятий, добавляя новые полномочия, технику и ресурсы. Начал работать механизм вывоза с улиц города брошенных автомобилей. Уже эвакуировано 59 машин», — рассказал Константин Шестаков.