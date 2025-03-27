Тарифы на парковку думают повысить во Владивостоке

Отметим, что администрация Владивостока активно занимается выявлением и вывозом брошенных автомобилей. Это прямо беда: скорая помощь не может проехать, места для всех не хватает, да и мусора от них полно, а то еще и загорятся, чего доброго. Они мешают, когда пожарные или врачи спешат на вызов, а тут брошенный автомобиль перегородил дорогу. Плюс ко всему, этот автохлам занимает дефицитные парковочные места и просто портит вид.