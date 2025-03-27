В Иркутской области прошел митинг в честь 70-летия политика Людмилы Берлиной

— Людмила Михайловна — это человек, который менял мир. Ряд нынешних парламентских традиций рожден под ее председательством. Сегодня наш регион живет по законам, которые разрабатывались при непосредственном ее участии. Это было сложно, это было впервые. Но, будучи человеком со стратегическим умом, она видела, как законы будут работать в будущей картине мира, — сказал глава регионального парламента Александр Ведерников.