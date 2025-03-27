В Иркутской области прошел митинг в честь 70-летия политика Людмилы Берлиной

В Заксобрании Иркутской области открылась фотовыставка, посвященная юбилею Людмилы Берлиной — она была единственной женщиной, которая возглавляла областной парламент. Сегодня, 27 марта 2025, ей могло бы исполниться 70 лет. Экспозиция состоит из снимков с заседаний, рабочих поездок, также там представлены портреты политика.
— Людмила Михайловна — это человек, который менял мир. Ряд нынешних парламентских традиций рожден под ее председательством. Сегодня наш регион живет по законам, которые разрабатывались при непосредственном ее участии. Это было сложно, это было впервые. Но, будучи человеком со стратегическим умом, она видела, как законы будут работать в будущей картине мира, — сказал глава регионального парламента Александр Ведерников.
Отметим, памятные мероприятия состоялись и на родине сибирячки — в поселке Усть-Ордынском. В школе № 1 имени В. Б. Борсоева прошел митинг — к памятной доске, установленной в честь политика, возложили цветы. Мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев добавил, что администрация планирует назвать одну из улиц поселка в честь Людмилы Берлиной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что педагог из Братска Лидия Шмурьева получила звание «Заслуженный учитель России».