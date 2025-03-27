Работникам скорой в Миассе после волнений поднимут зарплату

Судя по всему, сейчас мы близки к окончанию истории. Прошли переговоры с участием медиков с трёх городских подстанций. Сообщается, что был достигнут ряд договорённостей. По словам представителей Минздрава Челябинской области сотрудникам скорой помощи в Миассе не только повысят зарплату, но также предоставят дополнительные премии, например, за работу в праздники.