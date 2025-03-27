Работникам скорой в Миассе после волнений поднимут зарплату

Напомним, что чуть больше недели назад многие медики Миасса написали заявления на увольнение. Сотрудников скорой помощи не устраивали маленькие зарплаты и большая рабочая нагрузка. Решением ситуации занялся региональный Миздрав. В дальнейшем к нему подключились даже представители Госдумы.
Судя по всему, сейчас мы близки к окончанию истории. Прошли переговоры с участием медиков с трёх городских подстанций. Сообщается, что был достигнут ряд договорённостей. По словам представителей Минздрава Челябинской области сотрудникам скорой помощи в Миассе не только повысят зарплату, но также предоставят дополнительные премии, например, за работу в праздники.
На сегодняшний день, по информации от ТАСС, никто увольняться не собирается, а работа подстанций скорой помощи ведётся бесперебойно.