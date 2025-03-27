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Работникам скорой в Миассе после волнений поднимут зарплату

Важной для медработников одного южноуральского города информацией поделилось ТАСС. Со ссылкой на комментарий министерства здравоохранения Челябинской области они сообщили, что местным врачам скорой помощи поднимут заработную плату.

Напомним, что чуть больше недели назад многие медики Миасса написали заявления на увольнение. Сотрудников скорой помощи не устраивали маленькие зарплаты и большая рабочая нагрузка. Решением ситуации занялся региональный Миздрав. В дальнейшем к нему подключились даже представители Госдумы.

Судя по всему, сейчас мы близки к окончанию истории. Прошли переговоры с участием медиков с трёх городских подстанций. Сообщается, что был достигнут ряд договорённостей. По словам представителей Минздрава Челябинской области сотрудникам скорой помощи в Миассе не только повысят зарплату, но также предоставят дополнительные премии, например, за работу в праздники.

На сегодняшний день, по информации от ТАСС, никто увольняться не собирается, а работа подстанций скорой помощи ведётся бесперебойно.