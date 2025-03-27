Профессор ВГМУ скончался в Воронеже

Уроженец белгородского села Мандрово в 1972 году окончил Горьковский медицинский институт по специальности «корабельный врач». В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию в НИИ эпидемиологии и микробиологии АМН СССР. 16 лет — с 1992-го по 2008 -й — возглавлял кафедру военной и экстремальной медицины в ВГМУ. С 2008 года работал в ГосНИИ проблем технической защиты информации ФСТЭК России. Награжден шестью правительственными медалями различного достоинства. Похоронили Владимира Павловича 26 марта на Лесном кладбище.