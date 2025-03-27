Петербургские женские консультации проверят из-за возросшего числа абортов

Также Светлана Агапитова сообщила, что в 2024 году число семей в Петербурге выросло на 4 тысячи. При этом, рождаемость сократилась на 1 тысячу. Также в Петербурге в 2024 году было заключено 50 тысяч браков, число разводов −27,5 тысячи.