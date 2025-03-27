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Петербургские женские консультации проверят из-за возросшего числа абортов

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова заявила о намерении проверить женские городские консультации в связи с ростом абортов в Северной столице. Об этом она рассказала во время своего выступления в ЗакСе.

Планируем познакомиться с работой женских консультаций, сотрудники которых должны помогать женщинам принимать правильное решение.

Светлана Агапитова
уполномоченный по правам человека в Петербурге

Точную статистику абортов в Петербурге омбудсмен не привела, но уточнила, что только 7% данных операций делают по медицинским показателям. Также в эту статистику не включены аборты, проведённые в частных клиниках.

Также Светлана Агапитова сообщила, что в 2024 году число семей в Петербурге выросло на 4 тысячи. При этом, рождаемость сократилась на 1 тысячу. Также в Петербурге в 2024 году было заключено 50 тысяч браков, число разводов −27,5 тысячи.