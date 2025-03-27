Петербургские женские консультации проверят из-за возросшего числа абортов

Планируем познакомиться с работой женских консультаций, сотрудники которых должны помогать женщинам принимать правильное решение.
Точную статистику абортов в Петербурге омбудсмен не привела, но уточнила, что только 7% данных операций делают по медицинским показателям. Также в эту статистику не включены аборты, проведённые в частных клиниках.
Также Светлана Агапитова сообщила, что в 2024 году число семей в Петербурге выросло на 4 тысячи. При этом, рождаемость сократилась на 1 тысячу. Также в Петербурге в 2024 году было заключено 50 тысяч браков, число разводов −27,5 тысячи.