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Опрос: что россияне думают о выплате 100 тысяч рублей беременным школьницам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о единовременной выплате 100 тысяч рублей для школьниц, которые встали на учет по беременности. Ранее эта мера распространялась только на учащихся средних профессиональных учреждений и вузов. По словам орловского губернатора, принятая мера — в утвержденных Минтрудом рекомендациях по повышению рождаемости, их приняли в 40 регионах. Редакция Новостей Mail решила узнать мнение читателей об этой инициативе.

Авторы и эксперты
Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Диана Потапова
Автор Новости Mail