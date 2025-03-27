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В Крыму нашли останки солдат из Краснодарского края и Армении

Бойцы погибли в 1944 году при освобождении полуострова.

Несколько дней назад недалеко от села Бондаренково на Керченском полуострове обнаружили останки троих солдат. Они были захоронены в воронке от снаряда или авиабомбы.

Красноармейцев отыскал военно-патриотический поисковый отряд «Помним» под руководством командира Олега Трифонова.

Бойцы погибли в 1944 году при освобождении полуострова.

«В могиле было три солдата, и, что необычно, двое — с наградами, медалями “За боевые заслуги”. По номерам наград установлены личные данные. Теперь нам требуется помощь для поиска родственников — чтобы передать им награды для хранения в семьях», — рассказал kuban.aif.ru руководитель поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России Республики Крым Александр Ефанов.

Первый солдат — уроженец Краснодарского края. Младший сержант Ширяев Кирилл Сысоевич родился в 1909 году в станице Тбилисская. Служил в 414-й стрелковой дивизии.

Его товарищ и однополчанин красноармеец Митрофанов Иван Иванович 1902 года рождения — из села Привольное Калининского района Лорийской области Армянской ССР.

В электронной базе документов МО место захоронения обоих бойцов обозначено так: «Северный скат высоты безымянная, 1,5 км восточнее деревни Булганак (такое имя тогда носило Бондаренково) Крымской АССР, могила № 5».

Поиск родных красноармейцев уже стартовал.