В Крыму нашли останки солдат из Краснодарского края и Армении

«В могиле было три солдата, и, что необычно, двое — с наградами, медалями “За боевые заслуги”. По номерам наград установлены личные данные. Теперь нам требуется помощь для поиска родственников — чтобы передать им награды для хранения в семьях», — рассказал kuban.aif.ru руководитель поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России Республики Крым Александр Ефанов.