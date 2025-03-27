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Президент России Владимир Путин наградил десять жителей Ростовской области

Президент России подписал указ о награждении десяти жителей Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Десять жителей Ростовской области получили награды и почетные звания по указу президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заслуженный врач Российской Федерации — Ольга Федотова, заведующий кабинетом поликлиники № 1 консультативно-диагностического центра на станции Ростов-Главный частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница “РЖД-Медицина”.

Заслуженный артист Российской Федерации — Юрий Добринский, артист Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.

Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации — Лариса Бучукури, директор Ростовского дома-интерната № 2 для престарелых и инвалидов.

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» наградили:

— Александра Березина — главного инженера ООО «Кагальник-Агро»;

— Сергея Казьмина — управляющего отделением ООО «Победа»;

— Виктора Коршунова — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства обособленного подразделения «ЗерноДон» ООО «Лиманский»;

— Николая Нитута — заведующего складом индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства Владимира Сорокина;

— Сергея Пушкарского — тракториста-машиниста ООО «Агродон»;

— Владимира Самсонова — управляющего отделением сельскохозяйственного производственного кооператива племколхоза «Комиссаровский»;

— Александра Туркина — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства ООО «Юбилейное».