Президент России Владимир Путин наградил десять жителей Ростовской области

Десять жителей Ростовской области получили награды и почетные звания по указу президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Заслуженный врач Российской Федерации — Ольга Федотова, заведующий кабинетом поликлиники № 1 консультативно-диагностического центра на станции Ростов-Главный частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница “РЖД-Медицина”.
Заслуженный артист Российской Федерации — Юрий Добринский, артист Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.
Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации — Лариса Бучукури, директор Ростовского дома-интерната № 2 для престарелых и инвалидов.
Медалью «За труды по сельскому хозяйству» наградили:
— Александра Березина — главного инженера ООО «Кагальник-Агро»;
— Сергея Казьмина — управляющего отделением ООО «Победа»;
— Виктора Коршунова — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства обособленного подразделения «ЗерноДон» ООО «Лиманский»;
— Николая Нитута — заведующего складом индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства Владимира Сорокина;
— Сергея Пушкарского — тракториста-машиниста ООО «Агродон»;
— Владимира Самсонова — управляющего отделением сельскохозяйственного производственного кооператива племколхоза «Комиссаровский»;
— Александра Туркина — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства ООО «Юбилейное».