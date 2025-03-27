В Челябинской области создан штаб по проведению весенних субботников

«Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности провести в период с 1 апреля по 30 апреля 2025 года весенние субботники по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том числе студентов и школьников», — говорится в документе.