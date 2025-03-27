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В Челябинской области создан штаб по проведению весенних субботников

В Челябинской области создан штаб по проведению весенних субботников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Его возглавила министр жилищно-коммунального хозяйства Людмила Алпатова.

Это следует из распоряжения губернатора от 25 марта.

«Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности провести в период с 1 апреля по 30 апреля 2025 года весенние субботники по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том числе студентов и школьников», — говорится в документе.

Областной штаб сделает анализ проведенной работы и до 16 мая представит обобщенную информацию главе региона.