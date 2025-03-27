В Татарстане введут штрафы за собак без регистрации

Поправки могут внести в Кодекс об административных правонарушениях РТ. Штрафовать хозяев будут за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, во дворах, за отсутствие обязательной регистрации собаки. Если татарстанец после вынесения штрафа не зарегистрирует собаку, сумму увеличат до пяти тысяч рублей.