В Татарстане введут штрафы за собак без регистрации

Поправки могут внести в Кодекс об административных правонарушениях РТ. Штрафовать хозяев будут за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, во дворах, за отсутствие обязательной регистрации собаки. Если татарстанец после вынесения штрафа не зарегистрирует собаку, сумму увеличат до пяти тысяч рублей.
В случае принятия законопроекта оформлять протоколы и рассматривать дела о нарушениях будет ГУ ветеринарии Кабинета министров Татарстана.
Данный закон повысит эффективность правового регулирования в сфере обращения с животными, поможет защитить животных и права граждан при обращении с питомцами.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов чипировал своего Акдуса и татарстанцев призвал регистрировать своих собак.