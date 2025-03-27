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В Татарстане введут штрафы за собак без регистрации

Штрафы за незарегистрированных собак могут ввести в действие в республике уже с 1 июля 2025 года, размер их будет от 2 до 4 тысяч рублей. Проект закона рассматривает Госсовет РТ: вынес Кабмин республики.

Источник: Freepik

Поправки могут внести в Кодекс об административных правонарушениях РТ. Штрафовать хозяев будут за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, во дворах, за отсутствие обязательной регистрации собаки. Если татарстанец после вынесения штрафа не зарегистрирует собаку, сумму увеличат до пяти тысяч рублей.

В случае принятия законопроекта оформлять протоколы и рассматривать дела о нарушениях будет ГУ ветеринарии Кабинета министров Татарстана.

Данный закон повысит эффективность правового регулирования в сфере обращения с животными, поможет защитить животных и права граждан при обращении с питомцами.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов чипировал своего Акдуса и татарстанцев призвал регистрировать своих собак.