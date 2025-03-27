В Хабаровске пассажир с «бомбой» поднял панику на железнодорожном вокзале

В Хабаровске пассажир с неизвестным предметом парализовал работу железнодорожного вокзала, сообщает hab.aif.ru.
По словам читательницы, инцидент произошёл около 16 часов 27 марта. Она приехала на поезд, который отбывает в 17 часов, но не смогла попасть на вокзал, поскольку здание оцеплено. Среди других пассажиров ходит слух, что помещение «заминировал» неизвестный.
Как сообщил hab.aif.ru источник в правоохранительных органах, причиной, по которой вокзал временно закрыли на вход, стал пассажир с неизвестным предметом, проходивший контрольный пункт. Мужчина не смог пояснить, что за устройство непонятного предназначения было у него в багаже, и покинул зону досмотра. Для обеспечения безопасности пассажиров на место были вызваны спецслужбы.
По факту случившегося ведётся проверка, добавил источник.