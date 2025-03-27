В Хабаровске пассажир с «бомбой» поднял панику на железнодорожном вокзале

Как сообщил hab.aif.ru источник в правоохранительных органах, причиной, по которой вокзал временно закрыли на вход, стал пассажир с неизвестным предметом, проходивший контрольный пункт. Мужчина не смог пояснить, что за устройство непонятного предназначения было у него в багаже, и покинул зону досмотра. Для обеспечения безопасности пассажиров на место были вызваны спецслужбы.