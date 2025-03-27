Зефир с мягким характером: «активные граждане» выбрали имя для альпака

Большинство участников (43 процента) решили, что пушистого красавца надо назвать Зефиром. Это имя отражает его мягкий характер и воздушный облик.
За имя Пача проголосовали 17 процентов «активных граждан». На языке инков, которые одомашнили альпака несколько тысяч лет назад, это слово означает «Вселенная».
12 процентов горожан выбрали имя Альберт, оно происходит от латинского albus (в переводе на русский — «белый»). Это отсылка к окрасу самца.
Альпака родился осенью 2023-го в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В конце прошлого года самец переехал в столицу и поселился в детской части Московского зоопарка. Здесь он встретился с самкой Зариной, с которой, возможно, образует пару. Благодаря спокойному и дружелюбному нраву Зефир уже подружился со своими соседями: овцами бордер-лейстер, камерунскими козами и шотландским бычком Гаврюшей.
Голосование подготовили столичный Департамент культуры и проект «Активный гражданин». Его пользователи уже выбрали имена для многих животных, включая малайских медвежат Машу, Лучика и Звездочку, дельфина Лаки, панду Катюшу и тигра Амура.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуют 30−40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».
Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».
«Активные граждане» выбрали имя для детеныша краснокнижной бурой гиеныЛучик, Звездочка и Маша: «активные граждане» дали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка.