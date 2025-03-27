Зефир с мягким характером: «активные граждане» выбрали имя для альпака

Альпака родился осенью 2023-го в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В конце прошлого года самец переехал в столицу и поселился в детской части Московского зоопарка. Здесь он встретился с самкой Зариной, с которой, возможно, образует пару. Благодаря спокойному и дружелюбному нраву Зефир уже подружился со своими соседями: овцами бордер-лейстер, камерунскими козами и шотландским бычком Гаврюшей.