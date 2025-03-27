Без билета на балет: зрители могут неделю смотреть спектакли бесплатно

Самое интересное в проекте VK — возможность посмотреть лучшие спектакли бесплатно. Первым свой балет «Тысяча и одна ночь» представила Приморская сцена Мариинского театра. Его зрители увидели в прямой трансляции из Владивостока. Это красочная постановка по мотивам знаменитого сборника арабских и персидских сказок. Музыку написал азербайджанский композитор Фикрет Амиров. В главных партиях: Шехерезада — Анна Самострелова, Нурида — Лилия Бережнова, Шахрияр — Сергей Уманец. Хореограф спектакля — Эльдар Алиев. Для точности передачи стилистики Востока с исполнителями работал специалист по восточным танцам. В оформлении балета художник Петр Окунев сочетал живописные декорации с видеопроекциями. Основная часть красочных, вручную расшитых костюмов и декораций для спектакля Приморской сцены создана петербургскими мастерами. Для тех, кто не успел на балет, трансляция будет сохранена в записи. Билет на «Тысяча и одна ночь» на Приморской сцене во Владивостоке можно купить от 300 рублей до 6 тыс. Добавим к этому цену на авиабилет. На балет в Мариинке в Санкт-Петербурге надо будет потратить от 2 тыс. до 15 тыс. рублей.