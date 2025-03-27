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Белорусский дальнобойщик сгорел заживо в фуре в Москве

Белорус погиб в Москве во время пожара в фуре.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский дальнобойщик сгорел заживо в своей фуре в Москве, сообщил телеграм-канал прокуратуры.

Трагедия произошла в поселке Сосенское, расположенном в черте Москвы. Известно, что фура загорелась на стоянке грузовик автомобилей, водитель в тот момент находился в салоне. Его тело обнаружили спасатели, когда ликвидировали возгорание.

Позже было установлено, что погибший мужчина 1965 года рождения является гражданином Беларуси.

В результате пожара повреждена фура белоруса, а также другой грузовик, который был припаркован рядом. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Еще два человека погибли в жестком ДТП BMW и фуры под Оршей.

А под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой.