В Иркутском аэропорту проконтролировали вывоз 3,2 тысячи шкурок соболя

В иркутском аэропорту весь товар проходит проверку, даже в том случае, если перемещается по территории страны. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, с 14 по 21 марта 2025 года специалисты досмотрели 3 297 шкурок соболя, отправленных в аукционный дом Санкт-Петербурга.