В Иркутском аэропорту проконтролировали вывоз 3,2 тысячи шкурок соболя

В иркутском аэропорту весь товар проходит проверку, даже в том случае, если перемещается по территории страны. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, с 14 по 21 марта 2025 года специалисты досмотрели 3 297 шкурок соболя, отправленных в аукционный дом Санкт-Петербурга.
На этом работа не закончилась — проконтролировали партии суточных цыплят (28 тысяч голов) из Тульской области, четыре семьи шмелей и 996 гидробионтов (живой организм, обитающий в воде — Ред.), а также проверили качество мяса и морепродуктов.
— На пограничном контрольном пункте оформили восемь собак и кошек, которые отправились вместе с владельцами в Таиланд, Китай, Республику Корею и Монголию. Ветеринары проверили состояние животных, а также удостоверились, что все документы в порядке, — сообщили в пресс-службе Управления.
В итоге за неделю выявили 36 нарушений, за которые назначили административные штрафы. Изъяли и уничтожили 37 партий продуктов весом 48,8 килограмма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело завели в Иркутской области после смертельного пожара.