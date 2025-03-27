Антонину Пшеничную назначили на пост министра ЖКХ Ростовской области

Министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области назначили Антонину Пшеничную. Об этом 27 марта в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Коммунальная отрасль — один из самых непростых участков работы, требующий профессионализма и неравнодушного подхода к работе с жителями. Желаю Антонине Юрьевне успехов в новой должности, — написал Юрий Слюсарь.
Антонина Пшеничная — экономист и юрист по образованию. Работу начинала в профильных муниципальных организациях Азова и Азовского района. Потом в разные годы была замглавы азовской администрации, начальником управления развития коммунального комплекса донского минЖКХ. Последние четыре года до нового назначения занимала пост заместителя министра ЖКХ.
Напомним, ранее стало известно об отставке министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко.