Антонину Пшеничную назначили на пост министра ЖКХ Ростовской области

Антонина Пшеничная — экономист и юрист по образованию. Работу начинала в профильных муниципальных организациях Азова и Азовского района. Потом в разные годы была замглавы азовской администрации, начальником управления развития коммунального комплекса донского минЖКХ. Последние четыре года до нового назначения занимала пост заместителя министра ЖКХ.