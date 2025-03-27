Хоценко: заявки на участие в кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» подали 482 человка

Заявки на участие в региональной кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» подали 482 участников и ветеранов СВО. Прием заявок продлится до 7 апреля.
Виталий Хоценко считает, что кадровый проект откроет вернувшимся из зоны СВО бойцам новые перспективы самореализации в мирной жизни.
«Перед ветеранами и бойцами специальной военной операции региональный проект “ПРОдвижение ГЕРОЕВ” открывает возможности для развития карьеры. Успешно завершившие программу участники получат приглашение к прохождению профессиональной переподготовки. Старт обучения — август 2025 года. Отмечу, что прием заявок завершится уже 7 апреля. Успейте зарегистрироваться», — написал Хоценко на странице в социальной сетях.
Узнать подробности можно на сайте кадрового проекта.