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Хоценко: заявки на участие в кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» подали 482 человка

Заявки от участников и ветеранов СВО на участие в программе будут принимать до 7 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Заявки на участие в региональной кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» подали 482 участников и ветеранов СВО. Прием заявок продлится до 7 апреля.

Виталий Хоценко считает, что кадровый проект откроет вернувшимся из зоны СВО бойцам новые перспективы самореализации в мирной жизни.

«Перед ветеранами и бойцами специальной военной операции региональный проект “ПРОдвижение ГЕРОЕВ” открывает возможности для развития карьеры. Успешно завершившие программу участники получат приглашение к прохождению профессиональной переподготовки. Старт обучения — август 2025 года. Отмечу, что прием заявок завершится уже 7 апреля. Успейте зарегистрироваться», — написал Хоценко на странице в социальной сетях.

Узнать подробности можно на сайте кадрового проекта.